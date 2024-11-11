Uzak Şehir dizisi bugün başlıyor! İşte Uzak Şehir dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri
Kanal D’nin bu akşam ekrana gelecek yeni dizisi “Uzak Şehir” bugün ekran yolculuğuna başlıyor. Sezen Aksu dizi için “De Mardin” adlı özel bir şarkı yazdı. Uzak Şehir dizisi konusu, oyuncuları ve karakterlerine yakından bakalım
Kanal D’nin AyNA Yapım imzası taşıyan yeni dizisi “Uzak Şehir” bugün ekran yolculuğuna başlıyor.
Sezen Aksu dizi için “De Mardin” adlı özel bir şarkı yazdı. Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle “De Mardin” olarak yeniden hayat buldu.
Bir annenin oğlu ve kendisi için verdiği mücadeleye, aile içi iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi, senaryosu ile olduğu kadar karakterleri ile de çok konuşulacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.