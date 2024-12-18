Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gelinliğine beğeni yağdı: Beyaz kuğu gibi...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, dizide nikah sahnesi için giydiği gelinlikle büyük beğeni topladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gelinliğine beğeni yağdı: Beyaz kuğu gibi... - Resim : 1

Başrollerini  Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisinin çekimleri Mardin Midyat'ta devam ediyor.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gelinliğine beğeni yağdı: Beyaz kuğu gibi... - Resim : 2

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde giydiği siyah tulumlu bir fotoğrafını paylaşmış ve siyah kuğuya benzetilmişti.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gelinliğine beğeni yağdı: Beyaz kuğu gibi... - Resim : 3

Sinem Ünsal son olarak dizide nikah sahnesi için giydiği gelinliği paylaştı.

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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gelinliğine beğeni yağdı: Beyaz kuğu gibi... - Resim : 4

Sosyal medyada övgüler alan başarılı oyuncu, bu kez de beyaz kuğuya benzetildi.