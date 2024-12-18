Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın gelinliğine beğeni yağdı: Beyaz kuğu gibi...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, dizide nikah sahnesi için giydiği gelinlikle büyük beğeni topladı.
1 / 5
Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisinin çekimleri Mardin Midyat'ta devam ediyor.
2 / 5
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde giydiği siyah tulumlu bir fotoğrafını paylaşmış ve siyah kuğuya benzetilmişti.
3 / 5
Sinem Ünsal son olarak dizide nikah sahnesi için giydiği gelinliği paylaştı.
4 / 5
Sosyal medyada övgüler alan başarılı oyuncu, bu kez de beyaz kuğuya benzetildi.