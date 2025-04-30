Uzak Şehir’in Mine’si çocuk yaşlarda teşhisi konulan hastalığını anlattı! “Büyük bir sınav veriyorum senelerdir”

MİNE KILIÇ’IN HASTALIĞI NEDİR?

Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç, Birsen Altuntaş’ın YouTube programına konuk oldu. Hem diziye dair hem de kendi özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan Mine Kılıç, çocuk yaşlardan beridir uğraştığı bir hastalığına da değindi. İlk kez Mardin’e gittiğini ve dizi ekibinden bir ay sonra oraya gittiğini ifade eden Mine Kılıç, kendini anlatma çabası olduğu ve sorgulayan bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

“Bir söylerim, sonra eve giderim 10 düşünürüm” diye söyleyen Mine Kılıç, hiperaktif ve çok hareketli olduğunun altını çizdi. Bu nedenle sahne üzerinde en çok zorlandığı şeyin hiperaktivite bozukluğu nedeniyle yaşadığı zorluklar olduğunu açıkladı.