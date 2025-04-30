Uzak Şehir’in Mine’si çocuk yaşlarda teşhisi konulan hastalığını anlattı! “Büyük bir sınav veriyorum senelerdir”
Kanal D ekranlarına her Pazartesi akşamı gelen Uzak Şehir dizisinde Mine karakterini canlandıran Mine Kılıç, katıldığı bir programda diziye ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Çocuk yaşlarda teşhisi konulan bir hastalığı olduğunu ve oyuncu olarak ilk başlarda çok zorlandığını dile getiren Mine Kılıç, açıklamalarının ardından gündeme oturdu. Peki; Uzak Şehir Mine’nin hastalığı nedir, tedavisi var mı? Mine Kılıç’ın hastalığı nedir? İşte o açıklamalar!
Uzak Şehir dizisinin Mine’si katıldığı bir programda hem diziye hem de özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizinin başrol oyuncuları dahil herkesle arasının iyi olduğunu ifade eden Mine Kılıç, özel hayatına dair ilginç bir detayın altını çizdi. Çocuk yaşlarda teşhisi konulan bir hastalığı olduğunu ifade ederken oyunculuk kariyeri için bu konuda zorlandığını ancak yılmadığını sözlerine ekledi. Peki; Uzak Şehir Mine’nin hastalığı nedir? İşte Mine Kılıç hastalığı ve detayları!
MİNE KILIÇ’IN HASTALIĞI NEDİR?
Uzak Şehir dizisinde Mine karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç, Birsen Altuntaş’ın YouTube programına konuk oldu. Hem diziye dair hem de kendi özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulunan Mine Kılıç, çocuk yaşlardan beridir uğraştığı bir hastalığına da değindi. İlk kez Mardin’e gittiğini ve dizi ekibinden bir ay sonra oraya gittiğini ifade eden Mine Kılıç, kendini anlatma çabası olduğu ve sorgulayan bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.
“Bir söylerim, sonra eve giderim 10 düşünürüm” diye söyleyen Mine Kılıç, hiperaktif ve çok hareketli olduğunun altını çizdi. Bu nedenle sahne üzerinde en çok zorlandığı şeyin hiperaktivite bozukluğu nedeniyle yaşadığı zorluklar olduğunu açıkladı.
“Hiperaktivite bozukluğum yüzünden kendimi tutmakla ilgili büyük bir sınav veriyorum senelerdir…”
12 yaşında kendisine ADHD teşhisi konulduğunu açıklayan Mine Kılıç, bu hastalığın dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu sözlerine ekledi. “Bir oyuncunun başına gelebilecek en kötü şey” olduğunu dile getiren Uzak Şehir’in Mine’si inat edip oyuncu olacağını ve bunun üstesinden gelmeye çalıştığını anlattı.
ADHD HASTALIĞI NEDİR?
DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), genellikle çocukluk döneminde başlayan ancak yetişkinlikte de devam edebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat süresinde kısalık, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum, bireyin okul, iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Tedavisinde ilaç, psikoterapi ve davranışsal yaklaşımlar birlikte kullanılarak semptomların kontrol altına alınması hedeflenir. Her bireyde farklı şekilde seyredebildiği için kişiye özel destek önemlidir.
MİNE KILIÇ KİMDİR?
5 Kasım 1986, Mersin doğumlu olan Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda kamera önü oyunculuğu dersleri aldı. İlk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı ve adından sıkça bahsettirdi. Başarılı televizyon kariyerini sürdürürken Büşra (2009) sinema filminde başrolü oynadı, sonrasında ise Durak (2016) ve New York in New York(2019) filminde rol aldı.