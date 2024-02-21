Victoria Beckham'ı korkutan soru: Babaanne olmaya hazır mısın?

Ünlü isim, kendisine yöneltilen "Babaanne olmaya hazır mısın?" sorusuyla şaşkına döndü.

Victoria Beckham, "Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey bilmiyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur" ifadelerini kullandı.