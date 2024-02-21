Victoria Beckham'ı korkutan soru: Babaanne olmaya hazır mısın?
Eski ünlü futbolcu David Beckham ile 25 yıllık bir evliliği bulunan Victoria Beckham, bir dergiye verdiği röportajda babane sorusuyla karşılaşınca ne cevap vereceğini şaşırdı.
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2022 yılında büyük oğlu Brooklyn'i Nicola Peltz ile evlendirip kayınvalide olan Victoria Beckham, her fırsatta oğlunun evliliğinden büyük mutluluk duyduğunu dile getiriyor.
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Gelini Nicola Peltz ile aralarından su sızmayan Victoria Beckham, Peltz'in kayınvalidesinden çok arkadaşı gibi duruyor.
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Dört çocuk annesi Beckham, bir dergiye verdiği röportajda tüm sorulara samimi cevaplar verdi.
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Ünlü isim, kendisine yöneltilen "Babaanne olmaya hazır mısın?" sorusuyla şaşkına döndü.
Victoria Beckham, "Tanrım, ne? Ooo, daha durun! Benim bilmediğim bir şey bilmiyorsanız bence henüz bunun sırası değil. Yani henüz o noktada değiliz. Umarım bir gün gerçekleşir, bunu yaşayacak kadar şanslıysam şahane bir şey olur" ifadelerini kullandı.