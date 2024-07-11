Volkan Demirel'le Zeynep Demirel 3. çocuk bekliyor iddiası

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in, 3. çocuklarına hamile olduğu iddia edildi.

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Volkan Demirel'le Zeynep Demirel 3. çocuk bekliyor iddiası - Resim : 1

Kısa bir süre önce haklarında boşanma iddiası çıkan ancak kısa bir süre sonra yalanlayan Volkan Demirel-Zeynep Demirel çiftinden sevindiren bir haber geldi.

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Volkan Demirel'le Zeynep Demirel 3. çocuk bekliyor iddiası - Resim : 2

 İki kız çocukları bulunan çiftin 3. çocuklarını bekledikleri iddia edildi.

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Volkan Demirel'le Zeynep Demirel 3. çocuk bekliyor iddiası - Resim : 3

Muhabir Online'de yer alan habere göre; Zeynep Demirel, 3. çocuğuna hamile.

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Volkan Demirel'le Zeynep Demirel 3. çocuk bekliyor iddiası - Resim : 4

Dün 35. yaşını kutlayan Demirel, "Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" ifadelerini kullandı.