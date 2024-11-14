Wanda Nara, rap’çi L-Gante’den hamile iddiası!

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara hakkında Arjantin basını şaşırtan bir iddia ortaya attı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Wanda Nara, rap’çi L-Gante’den hamile iddiası! - Resim : 1

Geçtiğimiz gün Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, Icardi ile ilişkilerinin neden bittiğini açıklamıştı.

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Wanda Nara, rap’çi L-Gante’den hamile iddiası! - Resim : 2

'GALATASARAY'I BANA TERCİH ETTİ'

Nara, Icardi'nin Galatasaray’ı kendisine tercih ettiğini belirterek, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.

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Wanda Nara, rap’çi L-Gante’den hamile iddiası! - Resim : 3

Ayrılıkları kesinleşen çiftten Wanda Nara hakkında ise bugün bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Wanda Nara, rap’çi L-Gante’den hamile iddiası! - Resim : 4

3 AYLIK HAMİLE İDDİASI

İddiaya göre Wanda Nara, rap’çi L-Gante’den 3 aylık hamile ve bir erkek bebek bekliyor. Icardi’nin ayrılığa ikna olmasının nedeninin de bu hamilelik olduğu söyleniyor.