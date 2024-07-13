Yabani’nin Alaz’ı Bertan Asllani’den yeni sevgilisiyle ilk kare

Yabani dizisinin oyuncularından Bertan Asllani’den yeni sevgilisiyle romantik bir poz geldi.

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Yabani’nin Alaz’ı Bertan Asllani’den yeni sevgilisiyle ilk kare - Resim : 1

"Mucize Doktor", "Uyanış" ve "Yalan Dünya" gibi birçpk rol alan Bertan Asllani şimdilerde Yabani dizinde boy gösteriyor. 

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Yabani’nin Alaz’ı Bertan Asllani’den yeni sevgilisiyle ilk kare - Resim : 2

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Asllani  yeni sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı. 

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Yabani’nin Alaz’ı Bertan Asllani’den yeni sevgilisiyle ilk kare - Resim : 3

Birsen Altuntaşın haberine göre yakışıklı oyuncu bir süredir beraberlik yaşadığı Elif Yallagöz’le ilk kez fotoğraf paylaştı. Asllani gün batımında sevgilisine denizde sarıldığı fotoğrafı hikaye sayfasından yayınlandı. 

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Yabani’nin Alaz’ı Bertan Asllani’den yeni sevgilisiyle ilk kare - Resim : 4

Ünlü oyuncu ana sayfasına da denizdeki tek başında pozuna yer verdi.