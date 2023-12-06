Yabani'nin kadrosuna yeni bir isim katılıyor

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerinde yer aldığı Yabani dizisi FOX’un sevilen dizileri arasında yer alıyor. Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizinin kadrosuna yeni bir isim katılıyor.

Serdar Orçin kadroda

Salı günlerinin vazgeçilmezlerinden olan dizinin kadrosuna 13 bölüm itibarıyla Serdar Orçin katılıyor. Başarılı oyuncu, Yabani’de Şebnem’in yakın zamanda tahliye olacak olan eşi ve Rüya’nın babası Metin Arkan karakterine hayat verecek.

Merhametli, cömert, iyi kalpli ama kayıp bir ruh olan Metin, Şebnem’e büyük bir aşkla bağlanmış ve ailesinin onayı olmamasına rağmen kısa bir sürede evlenmiştir. Şebnem’in bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle bir süre sonra depresyona giren Metin; Şebnem ve Serhan’ın ihanetini öğrendiğinde bir kaza yaparak cezaevine girmiştir. Tahliyesine çok az kalan Metin’in hikayeye dahil olması tüm dengeleri değiştirecektir.