"Yalı Çapkını" dizisinde beklenmedik ayrılık

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Yalı Çapkını dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizinin yarın akşam ekrana gelecek bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak.
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Diziye 2. sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu…
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Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizide Halis Ağa‘nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması büyük yankı uyandıracak.