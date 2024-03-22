"Yalı Çapkını" dizisinde beklenmedik ayrılık

OGM Pictures’ın Star TV için çektiği “Yalı Çapkını” dizisi Cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna bir kişi veda etmeye hazırlanıyor.

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"Yalı Çapkını" dizisinde beklenmedik ayrılık - Resim : 1

Yalı Çapkını dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı dizinin yarın akşam ekrana gelecek bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak.

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"Yalı Çapkını" dizisinde beklenmedik ayrılık - Resim : 2

Diziye 2. sezonun başında Halis Ağa’nın yurt dışında yaşayan kızı Nükhet olarak dahil olan Binnur Kaya ekibe veda edecek.

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"Yalı Çapkını" dizisinde beklenmedik ayrılık - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nükhet karakteri, senaryo gereği sağlık sorunlarını çözmek için ayrılacak. Karakterin ileriki bölümlerde tekrar diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu…

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"Yalı Çapkını" dizisinde beklenmedik ayrılık - Resim : 4

Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı dizide Halis Ağa‘nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması büyük yankı uyandıracak.