Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman, sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman güzelliği ve oyunculuğuyla gündemde olan isimlerden. Geçtiğimiz aylarda Kahraman, Instagram sayfasından sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etmişti.

SEVGİLİSİNİ İLK KEZ GÖSTERDİ

Bugüne kadar ilişkisini gözlerden uzakta yaşayan Kahraman sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi. Buçe Buse Kahraman, paylaşımına "Sen geldin benim deli köşemde durdun." notunu düştü.

Sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan ünlü oyuncuya adeta yorum ve beğeni yağdı.