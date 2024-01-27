Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Bebeğin babası kim Pelin?"

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan büyük bir telaşa kapılırken, durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için İfakat'tan yardım ister. Babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır.