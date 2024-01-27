Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Bebeğin babası kim Pelin?"
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Kim bebeğin babası?" sözleri dikkat çekti.
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" dün akşam 55. bölümle izleyici ile buluştu. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Şubat akşamı Star'da olacak. 'Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımda; Halis Korhan'ın oğlu Orhan'a yardım etmek istememesi ve Zerrin'in kızı Pelin'e 'Kim bebeğin babası?' diye sorması dikkat çekti.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kazım'ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen Orhan büyük bir telaşa kapılırken, durumun Halis Ağa'nın kulağına gitmemesi için İfakat'tan yardım ister. Babasını kaybetmenin eşiğine gelen Seyran ise ona bunu yaşatanlara hak ettikleri cezayı vermeye kararlıdır.
Geçmişte babasının ona destek olduğu zor zamanları hatırlayan Ferit, bir yandan gerçeği Seyran'dan saklamaya çalışırken, bir yandan da babasının hapishaneye girmesini engellemek için yoğun çaba harcar.