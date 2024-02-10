Yalı Çapkını yeni bölümden ilk fragman yayınlandı: Bu veballe yaşayabilecek misin?
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dün akşam 57. bölümle ekrandaydı. Yalı Çapkını yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda; doktorun Pelin ve bebeğin durumunun kritik olduğunu söylemesiyle Ferit yıkılıyor...
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Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği OGM Pictures imzalı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını 57. bölüm dün akşam ekrana geldi.
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Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır.
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Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır.
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Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.