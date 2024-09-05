Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtıma Seyran ve Ferit'in su altındaki sahneleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu - Resim : 1

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını için geri sayım başladı. İzleyicilere geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı duyurulmuştu. 

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Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu - Resim : 2

Yalı Çapkını'nın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. 

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Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu - Resim : 3

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını'nın tanıtım sahneleri gündem oldu. Seyran ve Ferit'in su altındaki sahneleri, heyecanlı anlar yarattı. 

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Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu - Resim : 4

Tanıtımında; Feritten ayrı düşen Seyranın Bir kere ölümle yüzleşince başka biri oluyormuş insan. Hayatta olmaz dediklerin oluyormuş. Onsuz nefes alamam derken bir bakmışsın asıl onunla boğuluyormuşsun. Ve bunu da ancak yeni biri olarak öğreniyormuşsun sözleri dikkat çekti. 