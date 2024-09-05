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Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtıma Seyran ve Ferit'in su altındaki sahneleri damga vurdu.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını için geri sayım başladı. İzleyicilere geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı duyurulmuştu.
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Yalı Çapkını'nın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyordu. Dizinin yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını'nın tanıtım sahneleri gündem oldu. Seyran ve Ferit'in su altındaki sahneleri, heyecanlı anlar yarattı.
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Tanıtımında; Feritten ayrı düşen Seyranın Bir kere ölümle yüzleşince başka biri oluyormuş insan. Hayatta olmaz dediklerin oluyormuş. Onsuz nefes alamam derken bir bakmışsın asıl onunla boğuluyormuşsun. Ve bunu da ancak yeni biri olarak öğreniyormuşsun sözleri dikkat çekti.