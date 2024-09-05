Yalı Çapkını yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Dizinin yayın tarihi de belli oldu

Tanıtımında; Feritten ayrı düşen Seyranın Bir kere ölümle yüzleşince başka biri oluyormuş insan. Hayatta olmaz dediklerin oluyormuş. Onsuz nefes alamam derken bir bakmışsın asıl onunla boğuluyormuşsun. Ve bunu da ancak yeni biri olarak öğreniyormuşsun sözleri dikkat çekti.