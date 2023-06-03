Yalı Çapkını'ndan 'Jekyll & Hyde' müzikaline transfer! Elçin Sangu'nun yerine Öznur Serçeler geldi

Elçin Sangu, Hayko Cepkin'le beraber 2022 Ekim ayından beri "Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali"nde rol alıyordu. Sangu, zamanlamalar uyuşmadığı için müzikalden ayrıldığını duyurmuştu. Elçin Sangu'nun yerine kimin geleceği belli oldu.

Yalı Çapkını'ndan 'Jekyll & Hyde' müzikaline transfer

Oyunun yeni kadın başrol oyuncusu Öznur Serçeler oldu. Serçeler’in rol aldığı 'Yalı Çapkını' dizisi, 9 Haziran’da sezon finali yapacak.

"Zamanlamalarımız uyuşamadığı için..."

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sangu müzikalden ayrıldığını, "Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum Jekyll and Hyde müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benim ile olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler iyi ki hayatıma dahil olmuşsunuz. Sizi çok ayrı seviyorum. Ve tabii ki kocaman aile olduğum ekibim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun" ifadeleriyle duyurmuştu.