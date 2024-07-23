Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi

Sevilen şarkıcı Yalın, Efes Antik Kent konserlerinin üçüncü gününde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı 2004 yılında çıkardığı Zalim şarkısıyla ilgili bir itirafta bulundu.

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Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi - Resim : 1

Şarkıcı Yalın, dün akşam "Bir Büyülü Gece" konseptli Efes Antik Kent konserlerinin üçüncü gününde sevenleriyle buluştu.. Efes Antik Tiyatro'da 5 bin kişiyle bir araya gelen Yalın, "Ah Be Kardeşim" şarkısıyla sahneye çıktı.

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Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi - Resim : 2

Ardından "Bir Büyülü Gece" konserlerine özel defterler hazırlattığını söyleyen ve seyircilere uzatan Yalın, sevenlerinden dileklerini isteklerini yazmalarını istedi.  

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Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi - Resim : 3

Ardından "Sesinde Aşk Var", "Sonsuz Ol" söyleyen Yalın, her akşam çektiği bir selfie videoyu "Zalim" şarkısında çekti.

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Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi - Resim : 4

"Sene 2004…" diyen Yalın, her yerde o şarkının çaldığını ifade etti. Kendisine şöhreti getiren Zalim şarkısıyla ilgili bir anı da anlatan ünlü şarkıcı, "O zaman fotoğraf yok, klip yok. Şarkı patladı ve her yerde çalıyor. Bir gün o dönemki plak şirketimden çıktım ve taksiye bindim. Takside radyoda çaldı şarkı, ben tabi çok mutlu oldum. Tam o ara taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi. Ben bozuldum, indim taksiden. Sonra da bu şarkıya bir klip çekelim dedim" dedi.