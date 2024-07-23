Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi
Sevilen şarkıcı Yalın, Efes Antik Kent konserlerinin üçüncü gününde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı 2004 yılında çıkardığı Zalim şarkısıyla ilgili bir itirafta bulundu.
Şarkıcı Yalın, dün akşam "Bir Büyülü Gece" konseptli Efes Antik Kent konserlerinin üçüncü gününde sevenleriyle buluştu.. Efes Antik Tiyatro'da 5 bin kişiyle bir araya gelen Yalın, "Ah Be Kardeşim" şarkısıyla sahneye çıktı.
Ardından "Bir Büyülü Gece" konserlerine özel defterler hazırlattığını söyleyen ve seyircilere uzatan Yalın, sevenlerinden dileklerini isteklerini yazmalarını istedi.
Ardından "Sesinde Aşk Var", "Sonsuz Ol" söyleyen Yalın, her akşam çektiği bir selfie videoyu "Zalim" şarkısında çekti.
"Sene 2004…" diyen Yalın, her yerde o şarkının çaldığını ifade etti. Kendisine şöhreti getiren Zalim şarkısıyla ilgili bir anı da anlatan ünlü şarkıcı, "O zaman fotoğraf yok, klip yok. Şarkı patladı ve her yerde çalıyor. Bir gün o dönemki plak şirketimden çıktım ve taksiye bindim. Takside radyoda çaldı şarkı, ben tabi çok mutlu oldum. Tam o ara taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi. Ben bozuldum, indim taksiden. Sonra da bu şarkıya bir klip çekelim dedim" dedi.