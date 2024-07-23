Yalın'dan yıllar sonra 'Zalim' itirafı: Taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi

"Sene 2004…" diyen Yalın, her yerde o şarkının çaldığını ifade etti. Kendisine şöhreti getiren Zalim şarkısıyla ilgili bir anı da anlatan ünlü şarkıcı, "O zaman fotoğraf yok, klip yok. Şarkı patladı ve her yerde çalıyor. Bir gün o dönemki plak şirketimden çıktım ve taksiye bindim. Takside radyoda çaldı şarkı, ben tabi çok mutlu oldum. Tam o ara taksi şoförü 'çok seviyorum bu kızın şarkısını' dedi. Ben bozuldum, indim taksiden. Sonra da bu şarkıya bir klip çekelim dedim" dedi.