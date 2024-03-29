Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan itiraf: Sette tuvalet temizledim
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde 'Hayriye Hanım' karakterini canlandıran usta oyuncu Güven Hokna, katıldığı programda bazı itiraflarda bulundu.
Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi dizilerde rol alan ve Yaprak Dökümü'ndeki Hayriye rolüyle hafızalara kazınan Güven Hokna , 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı.
Güven Hokna, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaletini temizledim" itirafında bulundu. Konuyla ilgili usta oyuncu şunları ifade etti:
"Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Ben de temiz titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu."
Yayınlandığı eski bölümleriyle bile halen ilgi odağı olmayı başarabilen Yaprak Dökümü'nde Hayriye Hanım karakterini canlandıran oyuncu, geçtiğimiz günlerde son haliyle gündeme gelmişti.