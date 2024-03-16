Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: Bana yarım saatini ayır

"BANA YARIM SAAT AYIR"

"Serdar, ben seninle tanışamadım. Seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Yarım saat fazla değil. O yoğun iş temponda yarım saat bana ayırmanı senden rica ediyorum. Bu isteğim benim için değil senin için” diye konuştu.