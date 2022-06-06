Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç ayrıldı mı? Yasemin Allen'dan fotoğraflı yanıt

Yasemin Kay Allen ile kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, 'Erkek Severse' dizisinin setinde tanışarak iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Sürpriz birlikteliklerini doğrulayan Allen, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." demişti. Oyuncu çiftin, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktalama kararı aldığı ileri sürüldü.

DEDİKODULARA FOTOĞRAFLI YANIT GELDİ

Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanladı. Allen, sevgilisiyle birlikte verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda." mesajı verdi.

3 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini 2020'de noktalamıştı. Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için allmıştı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrolde yer alan oyuncu rolü bitince Londra’dan İstanbul’a dönmüştü.