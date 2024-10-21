Yasemin Kay Allen'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Son olarak 'Bahar' dizisinde karşımıza çıkan oyuncu Yasemin Kay Allen'in babası Dudley Allen hayatını kaybetti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasemin Kay Allen'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 1

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında babası Dudley Allen'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Yasemin Kay Allen'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 2

Suna Yıldızoğlu ile Dudley Allen'in 1988 yılında yaptığı evlilikten Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocuğu olmuştu.

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Yasemin Kay Allen'ın acı günü: Babası hayatını kaybetti - Resim : 3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen ile karesini "Seni sonsuza dek seveceğim. Hoşçakal babacığım" notuyla paylaştı.