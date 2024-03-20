Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı

Birçok başarılı projede yer alan ve son olarak Dokuz Oğuz dizisinin Albay Tomris Toprak'ına hayat veren Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı - Resim : 1

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

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Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı - Resim : 2

Yeni bir aşka yelken açtığını herkese duyuran Yasemin Allen'ın yeni sevgilisi Erdal Kaya da fenomen bir isim çıktı.

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Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı - Resim : 3

Kendisi Şikago'da yaşıyor ve 190 bin takipçiye sahip. Sosyal medyada kullanıcı adı ise 'Amerikaliaynasiz'.

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Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı - Resim : 4

Takipçilerinin şaşırdığı bir diğer detay ise Erdal Kaya'nın eski bir FBI çalışanı olması. Kaya, ABD'de 10 yıl süre polis olarak görev yapmış.