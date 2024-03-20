Yasemin Kay Allen'in yeni sevgilisi eski FBI çalışanı çıktı
Birçok başarılı projede yer alan ve son olarak Dokuz Oğuz dizisinin Albay Tomris Toprak'ına hayat veren Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.
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Yeni bir aşka yelken açtığını herkese duyuran Yasemin Allen'ın yeni sevgilisi Erdal Kaya da fenomen bir isim çıktı.
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Kendisi Şikago'da yaşıyor ve 190 bin takipçiye sahip. Sosyal medyada kullanıcı adı ise 'Amerikaliaynasiz'.
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Takipçilerinin şaşırdığı bir diğer detay ise Erdal Kaya'nın eski bir FBI çalışanı olması. Kaya, ABD'de 10 yıl süre polis olarak görev yapmış.