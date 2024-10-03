Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı! Sonbahar kombini beğeni topladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Özilhan son olarak "Ekim" notuyla kahve içerken yeni pozlarını paylaştı. Mini etek ve çizme kombinini ceketle tamamlayan Özilhan'ın stili takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı! Sonbahar kombini beğeni topladı - Resim : 1

Doktorlar dizisi ile ünlenen Yasemin Özilhan eskiden oyuncuyken, İzzet Özilhan'ın eşi evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı ve sosyetenin genç temsilcileri arasına girdi.

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Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı! Sonbahar kombini beğeni topladı - Resim : 2

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özilhan kombinlerinen spora, sağlıklı yemeklerden güzellik tüyolarına kadar bir çok paylaşım yapıyor.

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Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı! Sonbahar kombini beğeni topladı - Resim : 3

Özilhan son olarak "Ekim" notuyla kahve içerken yeni pozlarını paylaştı.

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Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı! Sonbahar kombini beğeni topladı - Resim : 4

Mini etek ve çizme kombinini ceketle tamamlayan Özilhan'ın stili takipçilerinden tam not aldı.