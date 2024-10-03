Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı! Sonbahar kombini beğeni topladı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Özilhan son olarak "Ekim" notuyla kahve içerken yeni pozlarını paylaştı. Mini etek ve çizme kombinini ceketle tamamlayan Özilhan'ın stili takipçilerinden tam not aldı.
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Doktorlar dizisi ile ünlenen Yasemin Özilhan eskiden oyuncuyken, İzzet Özilhan'ın eşi evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı ve sosyetenin genç temsilcileri arasına girdi.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özilhan kombinlerinen spora, sağlıklı yemeklerden güzellik tüyolarına kadar bir çok paylaşım yapıyor.
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Özilhan son olarak "Ekim" notuyla kahve içerken yeni pozlarını paylaştı.
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Mini etek ve çizme kombinini ceketle tamamlayan Özilhan'ın stili takipçilerinden tam not aldı.