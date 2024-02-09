Yasemin Sakallıoğlu: Her gösteri öncesi panik atak krizi geçiriyorum

"1,5 YILDIR TERAPİ ALIYORUM"

Anne ve babasının kendisini ilk defa izlemeye geleceğini belirten Sakallıoğlu, "Annemden çok çekiniyorum, bakalım ne tepkiler verecek. En zorlanacağım gösteri olabilir. Gösterilerimde annem ve babamdan çok bahsediyorum, bir nevi yüzleşme olacak benim için. Ben izlemelerini istemiyordum şimdiye kadar, hatta bu durumu kırmak için de yaklaşık 1,5 yıldır terapi alıyorum. Çok da iyi gidiyor, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.