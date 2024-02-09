Yasemin Sakallıoğlu: Her gösteri öncesi panik atak krizi geçiriyorum
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, her gösteri öncesi panik atak krizi geçirdiğini açıkladı. Sakallıoğlu "Gösteri öncesi diz kapaklarım ağrıyor, aşırı tedirgin oluyorum, yüzümün rengi değişiyor. Bambaşka bir Yasemin var kuliste" ifadelerini kullandı.
Yasemin Sakallıoğlu, Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı gösterisi öncesi Ataşehir'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Millyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre 35 yaşındaki komedyen, "Bu kadar büyük bir kalabalığın önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım. En büyük hayalim böylesine bir kalabalığın aynı anda gülmesiydi ve bu sahneyle hayalimi gerçekleştireceğim" dedi.
"1,5 YILDIR TERAPİ ALIYORUM"
Anne ve babasının kendisini ilk defa izlemeye geleceğini belirten Sakallıoğlu, "Annemden çok çekiniyorum, bakalım ne tepkiler verecek. En zorlanacağım gösteri olabilir. Gösterilerimde annem ve babamdan çok bahsediyorum, bir nevi yüzleşme olacak benim için. Ben izlemelerini istemiyordum şimdiye kadar, hatta bu durumu kırmak için de yaklaşık 1,5 yıldır terapi alıyorum. Çok da iyi gidiyor, herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
"DİZ KAPAKLARIM TİTRŞYOR, YÜZÜMÜN RENGİ DEĞİŞİYOR"
Dans etmeyi çok sevdiğini dile getiren ünlü oyuncu, "Dans etmeden duramam. Dansı çok sevmemin sebebi de şu ben bir panik atak hastasıyım. Her gösteri öncesi panik atak krizi geçiriyorum, dans sayesinde kendimi seyirciye hazırlıyorum. Gösteri öncesi diz kapaklarım ağrıyor, aşırı tedirgin oluyorum, yüzümün rengi değişiyor. Bambaşka bir Yasemin var kuliste" ifadelerini kullandı.