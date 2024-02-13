Yasemin Şefkatli, Ayel bebeğin hastalığını anlattı: Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri, geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi. Bebeklerinden birinin kalbinde sorun olan ve geçirdiği ameliyat sonrası hastanede gözlem altında tutulan Şefkatli, minik oğluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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Yasemin Şefkatli, Ayel bebeğin hastalığını anlattı: Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak - Resim : 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.

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Yasemin Şefkatli, Ayel bebeğin hastalığını anlattı: Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak - Resim : 2

İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.

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Yasemin Şefkatli, Ayel bebeğin hastalığını anlattı: Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak - Resim : 3

Dede İbrahim Tatlıses, bebeklerin doğumunun arından gün sevenlerini üzen bir haber verdi. X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyen 72 yaşındaki 'İmparator', torunu İbrahim Ayel'in ameliyat olduğunu açıkladı.

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Yasemin Şefkatli, Ayel bebeğin hastalığını anlattı: Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak - Resim : 4

Ameliyatı başarılı geçen İbrahim Ayel, sağlığına kavuşarak anne-babası ve kardeşinin yanına, eve döndü. Zor günler geride bırakan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, bebeğinin hastalığı ve durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.