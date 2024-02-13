Yasemin Şefkatli, Ayel bebeğin hastalığını anlattı: Bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak
İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri, geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi. Bebeklerinden birinin kalbinde sorun olan ve geçirdiği ameliyat sonrası hastanede gözlem altında tutulan Şefkatli, minik oğluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya geldi.
İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını aldı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir oldu.
Dede İbrahim Tatlıses, bebeklerin doğumunun arından gün sevenlerini üzen bir haber verdi. X (Twitter) hesabından ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyen 72 yaşındaki 'İmparator', torunu İbrahim Ayel'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Ameliyatı başarılı geçen İbrahim Ayel, sağlığına kavuşarak anne-babası ve kardeşinin yanına, eve döndü. Zor günler geride bırakan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, bebeğinin hastalığı ve durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.