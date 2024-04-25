Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattı. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından çocukları için dua istedi.
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçirmişti. Şefkatli, hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat geçireceğini bildiğini söyleyen ve bir operasyona daha gireceğini belirtmişti.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, ikinci ameliyatına girdi. Eşi İdo ile hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı yayımlayan Şefkatli, oğlu için sevenlerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli; "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.
TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."