Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yattı. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından çocukları için dua istedi.

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Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda - Resim : 1

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. 

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Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda - Resim : 2

Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçirmişti. Şefkatli, hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat geçireceğini bildiğini söyleyen ve bir operasyona daha gireceğini belirtmişti.

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Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda - Resim : 3

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, ikinci ameliyatına girdi. Eşi İdo ile hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı yayımlayan Şefkatli, oğlu için sevenlerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli; "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.

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Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çifti oğulları için dua istedi: Ayelikomuz operasyonda - Resim : 4

TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."