Yasemin Şefkatli ikizlerin odasını takipçileriyle paylaştı

22 Ocak'ta ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebeklerinin odasını takipçileriyle paylaştı.

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Yasemin Şefkatli ikizlerin odasını takipçileriyle paylaştı - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinin ısrarı üzerine dekorasyon bitince oğullarının odasını gezdireceğini söyleyen Yasemin Şefkatli sözünü tutarak bir paylaşımda bulundu.

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Yasemin Şefkatli ikizlerin odasını takipçileriyle paylaştı - Resim : 2

ODALARINI İLK KEZ GÖSTERDİ 

Bebeklerinin yüzünü şimdilik gizleyen Yasemin Tatlıses'e en çok sorulan sorulardan biri de "ikizlerin odasını ne zaman göstereceksin?" olmuştu.

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Yasemin Şefkatli ikizlerin odasını takipçileriyle paylaştı - Resim : 3

Daha önce takipçilerine verdiği sözü unutmayan çiçeği burnunda anne Yasemin, miniklerin odasını tüm detaylarıyla kameraya aldı.

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Yasemin Şefkatli ikizlerin odasını takipçileriyle paylaştı - Resim : 4

İşte İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in merak edilen odası...