Yasemin Şefkatli ikizlerin odasını takipçileriyle paylaştı

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Geçtiğimiz günlerde takipçilerinin ısrarı üzerine dekorasyon bitince oğullarının odasını gezdireceğini söyleyen Yasemin Şefkatli sözünü tutarak bir paylaşımda bulundu.
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ODALARINI İLK KEZ GÖSTERDİ
Bebeklerinin yüzünü şimdilik gizleyen Yasemin Tatlıses'e en çok sorulan sorulardan biri de "ikizlerin odasını ne zaman göstereceksin?" olmuştu.
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Daha önce takipçilerine verdiği sözü unutmayan çiçeği burnunda anne Yasemin, miniklerin odasını tüm detaylarıyla kameraya aldı.
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İşte İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in merak edilen odası...