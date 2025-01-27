Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel ve Emir 1 yaşına girdi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti 22 Ocak 2024 tarihinde ikizlerini kucaklarına almıştı. Çift oğullarının 1. yaş gününü kovboy konseptli bir doğum günü ile kutladı.
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve Ocak 2024'te ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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İkiz oğulları dünyaya gelen ünlü çift, bebeklerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
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Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, 1 yaşına bastı.
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Ünlü çift, ikiz oğulları için kovboy temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Kutlamadan kareler sosyal medyadan paylaşıldı.