Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel ve Emir 1 yaşına girdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti 22 Ocak 2024 tarihinde ikizlerini kucaklarına almıştı. Çift oğullarının 1. yaş gününü kovboy konseptli bir doğum günü ile kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel ve Emir 1 yaşına girdi - Resim : 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve Ocak 2024'te ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 

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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel ve Emir 1 yaşına girdi - Resim : 2

İkiz oğulları dünyaya gelen ünlü çift, bebeklerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti. 

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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel ve Emir 1 yaşına girdi - Resim : 3

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, 1 yaşına bastı.

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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in oğulları Ayel ve Emir 1 yaşına girdi - Resim : 4

Ünlü çift, ikiz oğulları için kovboy temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Kutlamadan kareler sosyal medyadan paylaşıldı.