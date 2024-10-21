Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten oğullarıyla yeni kareler
Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, bu pozlara yenilerini ekledi.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, zaman zaman çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Yasemin Şefkatli, bu pozlara yenilerini ekledi. Yasemin Şefkatli, ilk olarak "İyi pazarlar efendim" diyerek Ayel'in fotoğrafını paylaştı.
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Ardından Emir ile selfie çeken ünlü isim, "Büyükanneyi görmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.