Yasemin Şefkatli'den mesaj var: Biz Emir'le Ayel'i bekliyoruz
22 Ocak'ta ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucağına alan Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti, doğumdan kısa bir süre sonra ikizlerinden birinin ameliyata alındığını açıklamıştı. Şefkatli'den yeni paylaşım geldi.
2021 yılında dünya evine giren İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, mutluluklarını geçtiğimiz günlerde ikiz bebek sahibi olarak taçlandırmışlardı.
Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Haberi sevenleriyle paylaşan Tatlıses, sonrasında torununun ameliyatının iyi geçtiğini duyurmuştu.
"GÜNLERDİR NE DUYGULARIN İÇİNDEN GEÇİYORUM BEN DE ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Doğum sonrası hastane odasında çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Şefkatli, zor günler geçirdiğini söyleyip oğlu İbrahim Ayel'in son durumu hakkında bilgi vermişti.
"Valla günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum ben de anlamış değilim henüz" diyen Şefkatli, "Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun, yazmıyorsun?' diyorsunuz. Siz her şeyi anlatacağım. Burada da meraklanan, dua eden bir ailem var biliyorum. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum. Sonra ben de sizlere kavuşacağım. Sinan Emir de gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Oğluna kavuşmak için sabırsızlanan Yasemin Şefkatli, yeni bir paylaşım yaptı. Oğlu Sinan Emir'in elini fotoğraflayan ünlü isim, "Tünaydın, Emir ile Ayel'i bekliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz?" notunu düştü.