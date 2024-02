Yasemin Şefkatli'den mesaj var: Biz Emir'le Ayel'i bekliyoruz

"GÜNLERDİR NE DUYGULARIN İÇİNDEN GEÇİYORUM BEN DE ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Doğum sonrası hastane odasında çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Şefkatli, zor günler geçirdiğini söyleyip oğlu İbrahim Ayel'in son durumu hakkında bilgi vermişti.

"Valla günlerdir ne duyguların içinden geçiyorum ben de anlamış değilim henüz" diyen Şefkatli, "Neden hiçbir şey paylaşmıyorsun, yazmıyorsun?' diyorsunuz. Siz her şeyi anlatacağım. Burada da meraklanan, dua eden bir ailem var biliyorum. Dün bir operasyon geçirdi İbrahim Ayel. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Çok az kaldı onunla kavuşmamıza öyle inanıyorum. Sonra ben de sizlere kavuşacağım. Sinan Emir de gayet sağlıklı. Bizi merak eden güzel kalplerinizden öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.