Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun acı günü: Oğlu hayatını kaybetti

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki Can Ilgaz’ın beyin kanaması nedeniyle hayata veda ettiği belirtiliyor.

Oğlum vefat etti....

Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi.

Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun... February 29, 2024