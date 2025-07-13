14 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; şüpheyi bırakın. Şu an yaptığınız şeylerin sonucu görünmese bile, bir anlamı olduğunu bilin. Yaptığınızın değer görüp görmediğini merak ediyor olabilirsiniz; ama yine de devam edin. Samimi bir kalple verdiğiniz her enerji size güzel bir lütufla dönecektir. Gözünüzde doğru olana sadık kalın ve herkesin onayını aramayın. Zarafetiniz, cazibeniz ve çabanız, aradığınız uyumu yavaş ama emin adımlarla inşa edecek.