15 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; Bugün sevgi ve desteği almaya açık ol. Genellikle kapasitenin üstünde başkalarına verirsin, ama şimdi başkalarının sana bakma zamanı. Kendini bırak, kendini affet ve yardımı kabul et. Bu ister sözle, ister davranışla ya da sadece varlıkla olsun, çevrende düşündüğünden çok daha fazla sevgi dönüyor. Her şeyi tek başına taşıma. Yardım geldiğinde "teşekkür ederim" demek, kalbindeki yükü hafifletir. Birlikte olmak da bir nimettir, bunu neşeyle kabul et.