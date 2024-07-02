Yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla ve Nez ihanet iddialarını yalanladı
10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan Rüştü Onur Atilla'nın, şarkıcı Nez ile birlikteliğini açıklamasının ardından pek çok yorum yapıldı. İkili, ilişkileri ve ihanet iddialarına açıklama getirerek son noktayı koydu.
Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.
Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.
Şarkıcı Nez de Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı.
İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.