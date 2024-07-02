Yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla ve Nez ihanet iddialarını yalanladı

10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktalayan Rüştü Onur Atilla'nın, şarkıcı Nez ile birlikteliğini açıklamasının ardından pek çok yorum yapıldı. İkili, ilişkileri ve ihanet iddialarına açıklama getirerek son noktayı koydu.

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Yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla ve Nez ihanet iddialarını yalanladı - Resim : 1

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

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Yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla ve Nez ihanet iddialarını yalanladı - Resim : 2

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şarkıcı Nez ile tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etti.

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Yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla ve Nez ihanet iddialarını yalanladı - Resim : 3

Şarkıcı Nez de Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı.

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Yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla ve Nez ihanet iddialarını yalanladı - Resim : 4

İlişkileri hakkındaki kötü yorumlar sonrası sessizliğini bozan Atilla, "Evlilikler başlar biter. İlişkiler başlar biter. Bu hayattır. Hayatlara bilmeden, düşünmeden, sormadan müdahale etmek, yorumlar getirmek, sebep sonuç üretmek... Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ve kız arkadaşım bu hak ediyor..." demişti.