Yeniden Kylie Minogue

Can’t Get You Out of My Head’deki ikonik beyaz elbisesi, dinlendiği anda vücuda elektrik akımı veren beat’leri ve gözlerindeki ‘Ben bu işi biliyorum’ bakışlarıyla Kraliçe Kylie’nin kendisi olduğunu kanıtlarcasına yeniden sahalarda. Geçtiğimiz yazın marşı haline gelen Padam Padam şarkısı, Minogue’un 2010’dan bu yana çıkardığı ilk hit’i olmakla kalmadı, literatüre de yeni bir sözcük kattı.

HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL

Édith Piaf, 1951’de Padam Padam adını taşıyan kalp kırıklığı hakkında bir şarkı yayınlamıştı, Minogue da bu şarkıdan ilham alarak daha iyimser bir parça ortaya koydu. Şarkının 2023 versiyonu, hızla atan bir kalbin sesini taklit ediyor. Şarkının TikTok’ta viral olmasıyla Z kuşağının da ilgisini çeken Padam Padam, dinleyiciler arasında ‘merhaba’ ve ‘hoşça kal’ yerine de kullanılmaya başlayan bir sözcük oldu.

Sanatçı, bu başarının onu çok şaşırttığını ve bunun artık kendi şarkısı olmaktan çıkıp herkese ait olduğunu belirtti. TikTok sayesinde yeni jenerasyonla bağ kuran Minogue, zaten düşüşte olan Kardashian/Jenner klanının son kalesini de böylece derinden sarstı. Arkasına aldığı büyük destekle sanatçı, 22 Eylül’de 16’ncı albümü Tension’ı göğsünü gere gere çıkarıyor.

Minogue, “Bu albüme açık fikirler ve yeni bir sayfayla başladım. Son iki albümümden oldukça farklı. Anda yaşadıklarımı, eğlencesini ve kalbini bulmakla ilgili. Albümde her şarkının bireyselliğini kutlamak ve bu özgürlüğe dalmak istedim” sözleriyle geçmiş albümlerinin o kadar iyi olmadığını kabul ediyor ve Tension ile tansiyonumuzu çıkaracağının işaretini de veriyor. Yeni Kylie Minogue albümü, hem özlediğimiz 2000’ler elektro ruhunu derin uykusundan uyandırıyor hem de günümüz kuşağını kucaklıyor.