Yeniden partner oluyorlar! Barış Arduç ile Hande Erçel filmin ardından dizide buluşuyor
Geçtiğimiz yaz 'Rüzgâra Bırak' filminde başrolü paylaşan Barış Arduç ve Hande Erçel, ikinci kez bir araya gelmeye hazırlanıyor.
03 Medya’nın patronu Saner Ayar, geçen yaz “Rüzgara Bırak” filminde başrolü paylaşan Barış Arduç ve Hande Erçel’i ikinci kez bir araya getirmek için kolları sıvadı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Barış Arduç ve Hande Erçel 03 Medya’nın geçen yaz çektiği “Rüzgara Bırak” filminde başrolü paylaşmış ve iki ünlü oyuncu birlikte çok keyifli çalıştıklarını belirterek tekrar yeni projelerde bir araya gelmeyi çok istediklerini belirtmişti.
Kulislerden sızan bilgilere göre iki ünlü oyuncuyu 03 Medya’nın patronu Saner Ayar, Disney Plus için ikinci kez bir araya getirmek için harekete geçti.
“Reminder” adlı dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini yazan Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alıyor, dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme yapacak. Şu günlerde her iki star oyuncu da dizinin senaryosunu okuyor. Barış Arduç ve Hande Erçel senaryoyu beğenirse bu kez Disney Plus için bir araya gelecek.