Yeniden partner oluyorlar! Barış Arduç ile Hande Erçel filmin ardından dizide buluşuyor

“Reminder” adlı dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini yazan Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alıyor, dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme yapacak. Şu günlerde her iki star oyuncu da dizinin senaryosunu okuyor. Barış Arduç ve Hande Erçel senaryoyu beğenirse bu kez Disney Plus için bir araya gelecek.