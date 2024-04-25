Yeşilçam oyuncularından Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi

Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

"Taçsız Kraliçe" lakabıyla tanınan Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haberin ise evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı belirtildi.