Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tedavisi için aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söyleyen Akın; "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" dedi

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var - Resim : 1

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var - Resim : 2

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Filiz Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayımladı. 

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var - Resim : 3

"İYİ HABER"

Tedavi süreci hakkında hakkında açıklamada bulunan Filiz Akın, "İyi haber... Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim.  

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumu hakkında konuştu: 10 günüm daha var - Resim : 4

Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum" dedi.