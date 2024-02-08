Yeşilçam'ın birçok filmine ev sahipliği yapmıştı... 'Süt Kardeşlerin' köşkü restore edildi
Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Neşeli Günler gibi Yeşilçam'ın ünlü filmlerine ev sahipliği yapan Arnavut Hayrettin Bey, yeni ismiyle Darcan Köşkü'nün 2022'de başlayan restorasyonu tamamlandı.
İstanbul Yeşilköy’deki Darcan Köşkü restore edildi. Sinem Necipoğlu Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban’dan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’ne pek çok ünlü Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan köşkün restorasyonu yaklaşık 2 yıl sürdü.
Sinem Necipoğlu açıklamada şu değerlendirmeleri yapıyor:
“Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü’nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık.
ARNAVUT HAYRETTİN BEY KÖŞKÜ
Eski adıyla Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul’un birçok semtinde rastlanan 19. yüzyıl konut yapılarının Yeşilköy’deki önemli örneklerinden biri.
Paylaşılan bilgilere göre Osmanlı’nın son dönem aydınlarından Hayreddin Bey, 1900'lerin başında İstanbul’a yerleştiğinde köşk II. Abdülhamid tarafından kendisine hediye edildi.