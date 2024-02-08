Yeşilçam'ın birçok filmine ev sahipliği yapmıştı... 'Süt Kardeşlerin' köşkü restore edildi

Sinem Necipoğlu açıklamada şu değerlendirmeleri yapıyor:

“Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü’nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık. Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık.