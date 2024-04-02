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Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın: Kaç gündür endişeli bir bekleyiş içindeydik
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgilendirme yaptı.
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 81 yaşındaki Filiz Akın, sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgilendirmede bulundu.
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Akın, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri şu cümlelerle ifade etti; "Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş."
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Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayınlamıştı.
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Akın, "Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu." diyerek artık ilaç ve tedaviyi evde alabileceğini açıklamıştı.