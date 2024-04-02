Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın: Kaç gündür endişeli bir bekleyiş içindeydik

Akın, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri şu cümlelerle ifade etti; "Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Hem onda şüpheli bir durum çıkmadı şükür hem de bahar sevinci ne güzelmiş."