Yeşilçam'ın en güzeli kim anketine Tuğçe Tayfur'dan tepki: Necla Nazır der susarım

"NECLA NAZIR DER, SUSARIM"

Necla Nazır’ın çok oy alanlar listesinde yer almamasına kızı Tuğçe Tayfur bir hayli içerledi. Tuğçe Tayfur, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? '1973'te 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır' der susarım. Bu arada, yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu.