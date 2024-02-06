Yeşilçam'ın en güzeli kim anketine Tuğçe Tayfur'dan tepki: Necla Nazır der susarım

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'te (Twitter) 'Yeşilçam'ın en güzeli kim?' anketi düzenlendi. Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan çıkan sonuca tepki geldi.

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Yeşilçam'ın en güzeli kim anketine Tuğçe Tayfur'dan tepki: Necla Nazır der susarım - Resim : 1

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sosyal medyada 'Yeşilçam'ın en güzeli anketi'nde annesinin adının geçmemesine oldukça sinirlendi.

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Yeşilçam'ın en güzeli kim anketine Tuğçe Tayfur'dan tepki: Necla Nazır der susarım - Resim : 2

Bazı X kullanıcıları geçtiğimiz günlerde; "Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncusu kim?" başlıklı bir anket düzenledi.

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Yeşilçam'ın en güzeli kim anketine Tuğçe Tayfur'dan tepki: Necla Nazır der susarım - Resim : 3

Söz konusu anket, kısa sürede büyük ilgi görerek Gülşen Bubikoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Müjde Ar çok sayıda oy aldı.

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Yeşilçam'ın en güzeli kim anketine Tuğçe Tayfur'dan tepki: Necla Nazır der susarım - Resim : 4

"NECLA NAZIR DER, SUSARIM"

Necla Nazır’ın çok oy alanlar listesinde yer almamasına kızı Tuğçe Tayfur bir hayli içerledi. Tuğçe Tayfur, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? '1973'te 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır' der susarım. Bu arada, yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu.