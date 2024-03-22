Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi... Bahar Öztan hayatını kaybetti

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"Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" olarak tanınan Bahar Öztan'dan kötü haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti.
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Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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Bahar Öztan kimdir?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı.
"Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.