Yeşilçam’ın usta oyuncularından Murat Soydan hayatını kaybetti

Sana Dönmeyeceğim, Saadet Güneşi, Yalan Yıllar ve Dert Bende gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Murat Soydan hayatını kaybetti.
84 yaşındaki Soydan'ın vefat haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu. Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.
MURAT SOYDAN KİMDİR?
Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu.
Üniversite için İstanbul'a gelen Soydan, İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel'de memurluk yaptı. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında Perde mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.