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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: İyi haberlerin bizi sevindirdi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır geçtiğimiz pazar günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türkan Şoray, beynine pıhtı atması nedeniyle fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır, dün akşam uyandırılmış ve durumunun iyiye gittiği duyurulmuştu.
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Türkan Şoray, başta 'Selvi Boylum Al Yazmalım' olmak üzere birçok filmde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'a sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Şoray eski dostu Kadir İnanır'ın fotoğrafını Instagram hesabından "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" notuyla paylaştı.
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Türkan Şoray ile Kadir İnanır, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Deprem', 'Dila Hanım', 'Devlerin Aşkı', 'Cevriyem', 'Bodrum Hakimi' gibi birçok filmde rol aldı.