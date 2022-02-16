Evlenme teklifi alan Demet Özdemir'den tatlı sitem: "Azıcık sürpriz bıraksaydınız!"

Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde beklenen evlilik teklifini yaptı. Lüks bir araçla sevgilisi Demet Özdemir’i evinden alan 36 yaşındaki şarkıcı, görüntülendiklerini fark edince, arabasını kenara çekerek muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız" diyerek, gülümsedi. Oğuzhan Koç ise, "Evet, gerçekten..." ifadeleriyle sevgilisini destekledi.

AŞK POZU GELDİ

Demet Özdemir özel gecenin ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile aşk pozunu da kalp emojisiyle paylaşıp paylaşımı da yorumlara kapadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Özdemir (@demetozdemir)'in paylaştığı bir gönderi

YÜZÜK 4 KARAT, ELBİSE 17 BİN TL

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Teklif alacağını hisseden Demet Özdemirde geceye özel hazırlandı. Ünlü oyuncu, evlilik teklifi alacağı gece için kendine 17 bin TL'lik elbise aldı.