Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan minik kızları Mira Milena ile ilk aile pozu
Geçtiğimiz günlerde ilk bebekleri Mira Milena'yı kucağına alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan aile pozu hem de kızlarına ilk mesaj geldi.
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2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün de önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.
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Ünlü çift, 21 Mayıs'ta ise Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Atiksoy “Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür” ifadelerini kullanmıştı.
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İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, sosyal medya sayfalarından minik bebekleriyle ilk paylaşımlarını yaptı.
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Mira Milena ve eşi Berk Oktay ile çekilen karelerini 2.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınlayan 38 yaşındaki Atiksoy, şu notu düştü: