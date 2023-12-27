Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a: Gündeme oturan sözler

Sinemanın önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor. Kulislerde bu küslüğün nedenine ilişkin farklı söylentiler yer alırken, Zeki Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında ilk kez konuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

Zeki Demirkubuz, Habertürk TV'de yayınlanan 'Haluk Mertbey'in 'Meseleler' adlı programına konuk oldu. 16-23 Eylül 2006 tarihlerinde düzenlenen 43. Altın Portakal Film Festivali ile 2. Uluslararası Avrasya Film Festivali'nde Zeki Demirkubuz "Kader" filmiyle "En İyi Film" ödülünü alırken, Nuri Bilge Ceylan "İklimler" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülününün sahibi olmuştu. Ceylan ödülünü aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış; eşi usta yönetmenin 2 gündür grip olduğu bilgisini paylaşmıştı. O törenden sonra Ceylan’ı aradığını belirten Demirkubuz, Ceylan’ın o gün konuşmak istemediğini ve ondan sonrada konuşmadığını ifade etti.

“TOKAT ATMAK İSTEDİM”

O günden iki gün sonra sokakta yüz yüze geldiklerini söyleyen Demirkubuz, “2 gün sonra sokakta yüz yüze geldik “iyi misin” dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim” dedi.

“CANNES FESTİVALİNİN MUHTARI MISIN?”

Ceylan’ın kendisi ile neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz, nedenini merak ettiği için Ceylan’ın çok yakınındaki bir akrabasına bu durumu sorduğunu, ondan da şu cevabı aldığını söyledi: “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali’nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne…”

'BENCE ÇOK AYIP EDİYOR'

Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yılında ödül kazandığı “Kış Uykusu” filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlanmış ve Ceylan Üç Maymun filminin Demirkubuz’un senaryosundan çekildiği iddialarına yanıt vermiş; Demirkubuz’un gerçeği bildiğini belirterek, “Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta” demişti.

Bu konu hakkında da konuşan Demirkubuz, “Üç Maymun’u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” dedi.

“CEYLAN BİR DAHA TEK KELİME ETMEYECEK”

Demirkubuz, Ceylan’ın konuşmaya devam etmesi halinde YouTube kanalı açacağını söyledi: “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin.”