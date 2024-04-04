Zeynep Bastık: Benim için yatırım topraktır

Ünlü isimler, Antalya, Kıbrıs ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde bayramda sahne alacak. Servetlerine adeta servet katacak ünlüler için bir yorum da Zeynep Bastık'tan geldi.
"KENDİ HESABIMI KENDİM TUTARIM"
Ünlü şarkıcı sahne ücretleri için, "Kim ne kadar alıyor ben bilmiyorum. Ben para konularını da pek sevmem.Allah herkese bol bol versin. Ben kendi paramın hesabını bilirim. Kendi hesabımı kendim tutarım. Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır." dedi.
"DAHA ÇOK YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM"
"Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim. Demet Özdemir'in yıllık alışveriş bütçesi bence gayet mantıklı."