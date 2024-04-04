Zeynep Bastık: Benim için yatırım topraktır

"KENDİ HESABIMI KENDİM TUTARIM"

Ünlü şarkıcı sahne ücretleri için, "Kim ne kadar alıyor ben bilmiyorum. Ben para konularını da pek sevmem.Allah herkese bol bol versin. Ben kendi paramın hesabını bilirim. Kendi hesabımı kendim tutarım. Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır." dedi.