Zeynep Bastık: Mutluluktan delirmek üzereyim!

30 yaşındaki popçu, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir rüya mıydı yaşadığımız hâlâ inanamıyorum. Neredeyse bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla #21’e kadar yükseldik, Spotify’da günlük üç milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Her şey siz ‘lan’ı bu kadar sevdiğiniz için oldu. Canım Mabel’e, ekibime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.