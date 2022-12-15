2022-2023 sezonu kar-kayak kıyafeti kombinleri

2022-2023 sezonunda kar kıyafetleri ile şıklık içiçe geçiyor. Dünyaca ünlü markaların kombinleri kayakseverler tarafından büyük beğeni aldı. İşte birbirinden şık kar ve kayak kombinleri:

2022-2023 KAR-KAYAK KIYAFETLERİ KOMBİNLERİ

Michael Kors x ellesse

Chloe

MIU MIU

Moncler

FENDİ

EvolveUA

GOLDBERGH

CHANEL

CHRISTIAN DIOR