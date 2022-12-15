2022-2023 sezonu kar-kayak kıyafeti kombinleri
Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği bu günlerde kayak ve kar tatili planları yapılmaya başlandı. Kış sporları için kayak ekipmanları büyük önem taşıyor. Bu ekipmanlar şıklıkla bütünleşince kayak kıyafetleri şimdiden ön plana çıkmaya başladı. İşte bu sezonun moda kar kombinleri...
2022-2023 sezonunda kar kıyafetleri ile şıklık içiçe geçiyor. Dünyaca ünlü markaların kombinleri kayakseverler tarafından büyük beğeni aldı. İşte birbirinden şık kar ve kayak kombinleri:
2022-2023 KAR-KAYAK KIYAFETLERİ KOMBİNLERİ
Michael Kors x ellesse
Chloe
MIU MIU
Moncler
FENDİ
EvolveUA
GOLDBERGH
CHANEL
CHRISTIAN DIOR