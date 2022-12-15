2022-2023 sezonu kar-kayak kıyafeti kombinleri

Soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği bu günlerde kayak ve kar tatili planları yapılmaya başlandı. Kış sporları için kayak ekipmanları büyük önem taşıyor. Bu ekipmanlar şıklıkla bütünleşince kayak kıyafetleri şimdiden ön plana çıkmaya başladı. İşte bu sezonun moda kar kombinleri...

2022-2023 sezonu kar-kayak kıyafeti kombinleri

2022-2023 sezonunda kar kıyafetleri ile şıklık içiçe geçiyor. Dünyaca ünlü markaların kombinleri kayakseverler tarafından büyük beğeni aldı. İşte birbirinden şık kar ve kayak kombinleri:

2022-2023 KAR-KAYAK KIYAFETLERİ KOMBİNLERİ

Michael Kors x ellesse

chloe

Chloe

miu miu

MIU MIU

moncler kar kombini

Moncler

fendi kar kombini

FENDİ

evolveUA

EvolveUA

GOLDBERGH kar kombini

GOLDBERGH

chanel

CHANEL

dior kayak takımı

CHRISTIAN DIOR