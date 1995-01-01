Hafta sonu ne giysem? Aklınızı kurcalayan bu soru için ilham alabileceğiniz kombinler hazırladık

Çabasız ve cool görünen ama bir yandan da şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz kombinler oluştururken, yaz sezonunun birbirinden canlı renkleri size eşlik ediyor. İşte hafta sonu kombini hazırlarken ilham alabileceğiniz, sezonun trendlerini yansıtan ve 3 farklı zamanda kullanabileceğiniz kombinler...

Yazın Enerjisini Renklerle Yansıtın





Kombini incelemek için tıklayın





Bluz : Trendyolmilla Desenli Mavi Bluz 49,99 TL

Ayakkabı : Trendyolmilla Hakiki Deri Siyah Topuklu Ayakkabı 380,00 TL yerine 179,99 TL

Çanta : Coquet Püsküllü Bucket Çanta 129,90 TL yerine 89,90 TL

Güneş Gözlüğü : Coquet 59,90 TL

Ruj: Avon True Colour Perfectly Mat Ruj-Ruby Kiss 29,00 TL yerine 13,99 TL



Çiçek desenleri ve canlı renkler özellikle günlük yaz kombinlerinin vazgeçilmezi! Rahat parçaların ön plana çıktığı hafta sonu kombini tercihlerinizde dolabınızdaki rengarenk kıyafetleri bir araya getirebilirsiniz. Sezonun favori renklerinden saks mavisini çiçek desenleri ile buluşturan Trendyolmilla bluzunuzu kalın topuklu ayakkabılar ve sezonun bir diğer dikkat çeken trendi bucket çanta ile tamamlayabilceğiniz harika bir kombin önerimiz var. Hafta sonu kombininizi favori güneş gözlüğünüzle tamamlamayı da unutmayın!

Bordo ve Toprak Tonları İle Elegan Stil





Kombini incelemek için tıklayın

Elbise : İroni Vişne Rengi Şifon Elbise 59,90 TL

Çanta : Coquet 19,90 TL yerine 9,90 TL

Ayakkabı : İpekyol Bej Topuklu Ayakkabı 259,00 TL yerine 132,00 TL

Yüzük : Coquet Doğal Taş Yüzük 39,90 TL yerine 29,90 TL

Küpe : Coquet Damla Küpe 29,90 TL

Ruj : Laura Mercier Creme Smooth Ruj - Merlot 156,00 TL yerine 139,99 TL



Özel bir davet ya da kutlamaya katılacağınız zaman doğru renkleri ve kumaşları bir araya getirerek şık bir hafta sonu kombini ortaya çıkarabilirsiniz. Bordo renk şifon bir yazlık elbiseyi toprak tonlarında topuklu ayakkabılarla kombinleyip, altın rengi takılarla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Yaza uygun hafif bir ten ve göz makyajı yaparak dikkat çekici bir ruj kullanabilirsiniz.



Kombini incelemek için tıklayın

Etek : İroni Volanlı Turuncu Etek 29,90 TL

Ayakkabı : İpekyol Siyah Topuklu Ayakkabı 399,00 TL yerine 124,00 TL

Çanta : Coquet Ancient Çanta 99,90 TL yerine 79,90 TL

Küpe : Coquet 2 Boy Üçgen Küpe 24,90 TL

Ruj : Yves Saint Laurent Pur Couture 130,00 TL yerine 99,99 TL

Şıklığınızı gündüzden geceye taşımak istiyorsanız hafta sonu rahatlığınızı bozmadan şık ve elegan bir görünüm yaratmak için yazın enerjisini yansıtan canlı renklerde mini bir eteği bir bluz ve yüksek topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak için pratik bir dağınık topuz ve dikkatleri dudaklarınıza çekecek canlı renklerde bir ruj kullanabilirsiniz, böylece özel günler için hem şık ve trendy bir hafta sonu kombini hazırlamış olursunuz.