A'dan Z'ye tasarruf rehberi

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Nasıl daha hesaplı alabilirim, hangi kampanyalar var merak ediyorsanız, her anlamda A’dan Z’ye tasarruf önerilerimiz size rehberlik edebilir.

Aydınlatma

Dekorasyon kalemleri arasında en pahalılardan biri aydınlatma. Zaruri olanları aldıktan sonra dekoratif birkaç seçenek için fazla para harcamayın. Eski lambaderi atmak yerine başlığını farklı kumaş kaplayın, ahşap ayaklıysa boyayın. Ayrıca hesaplı online alışveriş sitelerinden de şık seçenekler bulabilirsiniz.



Banyo

Banyoda duvarları tavandan yere kadar seramik kaplamak hem maliyet artırıcı bir unsur, hem de artık modası geçmiş bir uygulama. Bunun yerine sadece lavabo ve küvet/duş alanını seramik kaplayarak tasarruf edebilirsiniz. Suya ve neme karşı dayanıklı boyalarla maliyette yüzde 30-40 kadar kar sağlanabiliyor.



Cam

Çift camlar ısı kayıplarını tek cama göre % 50 azaltır. Ancak son teknoloji, daha fazla yalıtım ve enerji tasarrufu sağlayan Low-E kaplamalı camlar ısı kayıplarını standart çift cama göre % 50 daha da azalıyor. Böylece yakıt masraflarınız düşüyor. Ancak şunu bilmekte fayda var, kalın cam demek daha çok ısı yalıtımı demek değildir.



Çerçeve

Pencerelerde ısı ve ses izolasyonunu maksimumda sağlayan, üstelik de en hesaplı seçenek PVC/Ahşap çerçeveler. Çerçevenin iç kısmında kullanılan ahşap doğrama sıcak ve konforlu bir kullanım sunarken, dış kısmının PVC malzemesi ısı değişimlerine dayanıklılık gösteriyor. Bu sistemin bakımı da çok kolay ve hesaplı.



Depola ya da istifle

Stüdyo tip dairelerin, küçük evlerin en büyük sorunu depolama için fazla yer olmaması. Bu yüzden üst üste koyarak istiflenebilen mobilyalar tercih ederek alandan tasarruf edebilirsiniz.



Elektrik anahtarı

Akıllı ev sistemleri sayesinde artık evde elektrik ve ısınma gibi gereksinimlerde tasarruf etmek mümkün. Yeni teknoloji hareket sensörlü anahtarlar sizi algılayarak ışığı gerektiğinde yakıyor ve/veya söndürüyor.



Fırın kapları

Çabuk kirlenen, lekelenen, kısaca eskiyen fırın kapları belki de en sık değiştireceğiniz şeylerden. Eğer dikkat etmezseniz ev bütçesini fazlaca kabartır. Bunun yerine pratik olun ve temizleyin. 1. Teflon kaplarda oluşan lekeleri çıkarmak için bir su bardağı suya iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın. Kabın içine döküp on dakika kaynatın. 2. Cam fırın kaplarının temizlenmesi güç olur. Temizlemek için bir miktar kabartma tozunu suyla hamur yapıp, fırın kabına yayın. Biraz bekletin ve yıkayın.



Garaj

Pek çok garaj amacının dışında depolama ve tamirat alanı gibi de değerlendiriliyor. Buraya uygun raf sistemleri size maliyetli geliyorsa hem hesaplı, hem de ücretsiz keşif ve montaj hizmeti veren firmalardan yardım alabilirsiniz. Eğer iyi bir planlamacıysanız sizi dünyada pek çok tedarikçiyle buluşturan www.turkish.alibaba.com adresinden size en uygun raf sistemini inceleyebilir ve çoklu adetlerde sipariş edebilirsiniz.

