Nasıl daha hesaplı alabilirim, hangi kampanyalar var merak ediyorsanız, her anlamda A’dan Z’ye tasarruf önerilerimiz size rehberlik edebilir.
Aydınlatma
Dekorasyon kalemleri
arasında en pahalılardan
biri aydınlatma. Zaruri
olanları aldıktan sonra
dekoratif birkaç seçenek için fazla para
harcamayın. Eski lambaderi atmak yerine
başlığını farklı kumaş kaplayın, ahşap
ayaklıysa boyayın. Ayrıca hesaplı online
alışveriş sitelerinden de şık seçenekler
bulabilirsiniz.
Banyo
Banyoda duvarları tavandan yere kadar seramik
kaplamak hem maliyet artırıcı bir unsur, hem de artık
modası geçmiş bir uygulama. Bunun yerine sadece
lavabo ve küvet/duş alanını seramik kaplayarak tasarruf
edebilirsiniz. Suya ve neme karşı dayanıklı boyalarla maliyette yüzde
30-40 kadar kar sağlanabiliyor.
Cam
Çift camlar ısı kayıplarını tek cama göre % 50 azaltır.
Ancak son teknoloji, daha fazla yalıtım ve enerji
tasarrufu sağlayan Low-E kaplamalı camlar ısı
kayıplarını standart çift cama göre % 50 daha da
azalıyor. Böylece yakıt masraflarınız düşüyor. Ancak şunu bilmekte
fayda var, kalın cam demek daha çok ısı yalıtımı demek değildir.
Çerçeve
Pencerelerde ısı ve ses izolasyonunu maksimumda
sağlayan, üstelik de en hesaplı seçenek PVC/Ahşap
çerçeveler. Çerçevenin iç kısmında kullanılan ahşap
doğrama sıcak ve konforlu bir kullanım sunarken, dış
kısmının PVC malzemesi ısı değişimlerine dayanıklılık
gösteriyor. Bu sistemin bakımı da çok kolay ve hesaplı.
Depola ya da istifle
Stüdyo tip dairelerin,
küçük evlerin en
büyük sorunu
depolama için fazla
yer olmaması. Bu yüzden üst üste
koyarak istiflenebilen mobilyalar
tercih ederek alandan tasarruf
edebilirsiniz.
Elektrik anahtarı
Akıllı ev sistemleri sayesinde artık evde elektrik
ve ısınma gibi gereksinimlerde tasarruf etmek
mümkün. Yeni teknoloji hareket sensörlü
anahtarlar sizi algılayarak ışığı gerektiğinde
yakıyor ve/veya söndürüyor.
Fırın kapları
Çabuk kirlenen, lekelenen, kısaca eskiyen fırın
kapları belki de en sık değiştireceğiniz şeylerden.
Eğer dikkat etmezseniz ev bütçesini fazlaca
kabartır. Bunun yerine pratik olun ve temizleyin.
1. Teflon kaplarda oluşan lekeleri çıkarmak için bir su bardağı
suya iki çorba kaşığı karbonat ve yarım su bardağı sirke karıştırın.
Kabın içine döküp on dakika kaynatın.
2. Cam fırın kaplarının temizlenmesi güç olur. Temizlemek için bir
miktar kabartma tozunu suyla hamur yapıp, fırın kabına yayın.
Biraz bekletin ve yıkayın.
Garaj
Pek çok garaj amacının dışında depolama ve
tamirat alanı gibi de değerlendiriliyor. Buraya
uygun raf sistemleri size maliyetli geliyorsa
hem hesaplı, hem de ücretsiz keşif ve montaj
hizmeti veren firmalardan yardım alabilirsiniz. Eğer iyi bir
planlamacıysanız sizi dünyada pek çok tedarikçiyle buluşturan
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